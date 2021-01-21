DİGEM, şampiyonluk mutluluğunu paylaşıyor

Hentbol Federasyonunun düzenlediği U18 Genç Kızlar Ligini, Dikmen Gençlik Merkezi (DİGEM),namağlup şampiyon olarak tamamlamıştı.

Dikmen Gençlik Merkezi oyuncu ve yetkilileri, kazandıkları kupa ile teşekkür ziyaretleri yaparken, Dikmen’de bulunan Esat Çelebi Eczanesi’ni ziyaret ettiler.

Dikmen Gençlik Merkezinden ziyaretle ilgili olarak yapılan paylaşımda, “U18 Genç Kızlar Liginde yapılan ikinci devre maçlarının tümünü kazanarak U18 Ligini şampiyon tamamlayan kızlarımızı tebrik ediyoruz. Esat Çelebi Eczanesi’nin şampiyonluğumuza katkısı büyüktür.” ifadeleri kullanıldı.

