Sivil Savunma ile Cimnastik Federasyonu işbirliği gerçekleştirecek

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile KKTC Cimnastik Federasyonu arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile KKTC Cimnastik Federasyonu arasında 22 Eylül 2022 Perşembe günü işbirliği protokolü imzalandı. Protokole Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca ile KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu imza koydu.

İmzalanan protokole göre KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı sporcular, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı etkinliklerinde gösteriler sunacaklar.

Kurulması hedeflenen KKTC Cimnastik Federasyonuna AKUT ekibinin kurulum çalışmalarına Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı destek vererek, kurulacak AKUT ekibine eğitim verecek.



