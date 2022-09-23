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Berlin Maratonu’nda Ares triatleri de yarışacak

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Tokyo, Londra, Chicago, New York ve Boston’la beraber “Major Marathon” ünvanına sahip Berlin Maratonu’na ARES’den Suna Evran Elmas ve Mahmut Fehmioğlu da katılacak

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Berlin Maratonu’nda Ares triatleri de yarışacak
Dünyanın en prestijli 6 maraton yarışından biri kabul edilen Berlin Maratonu’nda 2 ARES’li sporcu da koşacak.
Tokyo, Londra, Chicago, New York ve Boston’la beraber “Major Marathon” ünvanına sahip Berlin Maratonu’na ARES’den Suna Evran Elmas ve Mahmut Fehmioğlu da katılıyor.
25 Eylül’de koşulacak maratonda, rekortmen atlet Eliud Kipchoge Kipçoge ile birlikte 2021 kazananı Guye Adola Edola, Mark Korir, Ghirmay Ghebreslassie Gebreselasi ve Sara Hall gibi büyük isimlerin de yer alması bekleniyor.
 
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