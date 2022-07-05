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SESDER cimnastik şöleni düzenledi

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SESDER cimnastik şöleni düzenledi
KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı kulüplerden SESDER Cimnastik Kulübü cimnastik şöleni düzenledi.
Güzelyurt bölgesi kulübü olan SESDER, sporcuları motive etmek için Güzelyurt Spor Salonunda cimnastik şöleni düzenledi.
Şölene katılan KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu şölenle ilgili yaptığı açıklamada “Kırsaldaki çocuklarımızın tüm imkânsızlıklara rağmen böylesi güzel gösteri yapmaları bizleri çok mutlu etti.
Bu güzelliğin oluşmasını sağlayan başta çocuklarımız, antrenörlerimiz Selçuk Özikiz, Emine Yarkın Özikiz, Nurhan Kutlugün ve Alisa Zehra ile ailelerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik eder kendilerine çok teşekkür ederiz.”
 
 
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