KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nden çevre duyarlılığı

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Girne - Değirmenlik dağ yolunda meydana gelen kaza sonucu, limonata yüklü tırın devrilmesi neticesinde çevreye yayılan pet şişelerin çevre kirliliği yaratması nedeniyle bölgede temizlik yaptı.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği olarak kurulduğu günden itibaren amaç edindiği sosyal sorumluluk bilinci ile hareket ederek Girne – Değirmenlik dağyolunda yapılan girişimler sonucunda insan gücü ile temizlenebilecek kısmın temizliğini gerçekleştirdi.

Dernek “Bizlere bu konuda yardımını esirgemeyerek araç tahsis eden Değirmenlik Belediyesi'ne güvenliğimizin sağlanmasında bizlere yardımcı olan Lefkoşa Polis Müdürü Sn. Ahmet Beşerler ve Demirhan Polis Karakolu'na derneğimize bu anlamlı organizasyon için çöp poşeti tedarik eden Siba İthalat İhracat LTD'e teşekkür ederiz.” açıklamasında bulundu.

