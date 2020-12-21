Sertoğlu şehitler için mesaj yayınladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı.

Sertoğlu'nun mesajı şöyle;

"Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde hayatını kaybedenlerin anıldığı 21- 25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’nın yıldönümünde şehitlerimizi saygı ve rahmetle anarım."

