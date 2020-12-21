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Cimnastikçiler, Şehitler anısına yarıştı

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Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonundaki ilk yarışma olan Şehitlerimizi Anma Müsabakaları, yapılırken kızlarda ErbulutCimnastik Kulübü, erkeklerde Lefkoşa Cimnastik Kulübü birinci oldular

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Cimnastikçiler, Şehitler anısına yarıştı
KKTC Cimnastik Federasyonu 21 – 27 Aralık Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Haftası etkinlikleri çerçevesinde yarışma düzenledi.
Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda düzenlenen Şehitlerimizi Anma Müsabakaları, yenilenen salonda yapılan ilk yarışma oldu. KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi, pandemi önlemleri çerçevesinde müsabaka salonuna aileleri almadı.

Minikler kategorisinde düzenlenen Şehitlerimizi Anma Yarışmasında, 2011 – 2012 ve 2013 doğumlu çocuklar yarıştılar.Şehitlerimizi Anma Müsabakaları ödül töreni, Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunun resmi açılış töreninde yapıldı.

Şehitlerimizi Anma Müsabakaları kızlarda Erbulut Cimnastik Kulübü birinci, Lefkoşa Cimnastik Kulübü ikinci ve Ada Cimnastik Kulübü üçüncü oldu. Erkeklerde ise Lefkoşa Cimnastik Kulübü birinci, Erbulut Cimnastik Kulübü ikinci ve Orta Doğu Cimnastik Kulübü üçüncü oldu.
 
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