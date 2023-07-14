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Serdarlı’dan Belediye Başkanı Kasım’a teşekkür ziyareti

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Serdarlı’dan Belediye Başkanı Kasım’a teşekkür ziyareti
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Geçitkale-Serdarlı Belediyesine bağlı Serdarlı Gençler Birliği Spor kulübü Başkanı Mete Sağır ve Yönetim Kurulu Belediye Başkanı Halil Kasım’ı makamında ziyaret etti.
Sardarlı Kulübü yönetimi kulübe yapmış olduğu katkılarından dolayı Başkan Halil Kasım’a teşekkür ederek , plaket takdiminde bulundu.
Kasım, maddi ve manevi her konuda spor kulüplerinin yanında olduğunu vurgulayarak gençlerin üstlendiği bu görevde bir kez daha başarı dileklerinde bulundu.
 
 
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