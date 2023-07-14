25. Naci Talat Anı Futbol Turnuvası’nda ilk hafta tamamlandı

CTP Gönyeli Ocak Örgütünün düzenlediği 25. Naci Talat Halı Saha Anı Futbol Turnuvasında ilk hafta maçları tamamlandı. Turnuva 17 Temmuz, Pazartesi maçları ile devam edecek.

İlk hafta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Muallim City 6- 19 Aksoy Garaj

TOİ MOİ 7- 5 Baştaşlar İnş.

Abohor-Orak Spor: 19-6

Abohor-Baştaşlar 8-18

Orak Spor-Muallim City 6-13

Aksoy Garaj-TOİ MOİ 4-5

17 TEMMUZ, PAZARTESİ MAÇ PROGRAMI:

20:00 TOİ MOİ-Orak Spor

21:00 Aksoy Garaj-Baştaşlar

22:00 Muallim City-Abohor



