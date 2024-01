Seniha & Niyazi Öztoprak Open Golf Turnuvası şampiyonu Vincent Allan

KKTC Golf Federasyonu 2024 Turnuva Programı çerçevesinde sezonun ilk turnuvası olan ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen Seniha & Niyazi Öztoprak Open Golf Turnuvası, 21 Ocak Pazar gün CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında oynandı. Geniş bir katılımla gerçekleşen turnuvanın Şampiyonu 37 Puan ile Vincent Allan oldu. Stableford formatında, Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak oynanan turnuvada ikinciliği yine 37 Puan ve back nine score ile Gülay Garabli alırken, Engin Portakalcıoğlu da 36 Puan ile üçüncülüğü elde etti. Turnuvanın Gross Birinciliğini ise 22 Puan ile John Alexander Murray elde etti.

Kazananların kupaları turnuva organizatörü Dr. Hasan Öztoprak, Federasyon Başkan’ı Ali Ratip Doğruer ve Federasyon Kaptan’ı Hasan Kasapoğluları tarafından takdim edildi.