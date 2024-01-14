Sapsızoğlu yönetimine güven tam

KKTC Cimnastik Federasyonu’nda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, olağan mali genel kurul gerçekleştirdi.
Cimnastik Federasyonu üyesi kulüplerin temsilcilerinin katılımıyla Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonu’nda gerçekleştirilen olağan mali genel kurulda, yönetim kurulunun hazırladığı mali rapor oy birliğiyle onaylandı.
Güven tazeleyen Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, devlet katkısının yetersizliği nedeniyle faaliyetlerini sponsorların desteğiyle sürdürürken, tesis yatırımlarını da sürdürüyor.
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