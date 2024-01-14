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İkisine de yaramadı

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İlk yarıda konuk Dörtyol’un Ahmet Gürlü ile bulduğu gole Akova takımı ikinci yarının son dakikalarında Deniz Tekerek’le cevap verince maç 1 – 1 tamamlanarak takımlar birer puan la yetindiler

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İkisine de yaramadı
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İbrahim DALOĞLU
Digiturk BTM 1. Ligin 9. Haftasında Kırmızı Grubun bölge derbisi niteliğindeki German Gold Akova ile Dörtyol mücadelesi 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Akova Eray Vudalı Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Ferhat Tuna’nın yaptığı karşılaşmada ilk devrede birçok pozisyon yakalayan Dörtyol takımı 38. dakikada Ahmet Gürlü’nün kafa golüyle 1 – 0 öne geçti ve ilk devre bu skorla sona erdi.
İkinci devrede daha iyi oynayan ev sahibi Akova takımı maçın son bölümünde baskısını artırdı. 88. dakikada Deniz Tekerek’in ayağından bulduğu golle skor 1-1 oldu.
Maç 1-1’lik skorla tamamlandı ve takımlar birer puanla haftayı kapattılar. Ligde ilk devrenin sonunda Dörtyol 16 puanla averajla 3. Sırada yer alırken, G.G Akova ise 12. Puanla 4. Sırada yer alıyor.
 
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