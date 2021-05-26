Sapsızoğlu yarışmadaki başarıdan memnun

KKTC CimnastikFederasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde yarışma düzenlemişti.
CimnastikFederasyonunda önemli görevler yapmış olan eski Cimnastik Milli Takım antrenörü Türkay Çavuşgil anısına düzenlenen yarışmada, yarışmacılar birbirinden zorlu hareketleri başarıyla yapmışlardı.
1.Türkay Çavuşgil Artistik Cimnastik Kadın Minik – Küçük Müsabakaları sonrasında KKTC CimnastikFederasyonu başkanı Hasan Sapsızoğluşu açıklamaları yaptı:
“Cimnastik Federasyonu olarak tüm olumsuzluklara rağmen faaliyetlerimize hiç ara vermeden devam ediyoruz.
Cimnastik ailemize büyük katkıları geçmiş “Hocaların hocası” rahmetli Türkay Çavuşgil hocamızın adını yaşatmak için düzenlemiş olduğumuz 1. Türkay Çavuşgil Anı Şampiyonasını başarılı bir şekilde tamamlamış bulunmaktayız. Yarışmacıların zorlu hareketleri başarıyla yapmalarından büyük memnuniyet duydum. Sporcularımızın şartlarını iyileştirdikçe başarılarının arttığını görüyoruz.
Öncelikle müsabakaya katılan tüm çocuklarımızı tebrik eder başarılarının devamını dilerim. Müsabakanın gerçekleşmesine katkı koyan Yakup Çavuşgil, kulüplerimiz, antrenörlerimiz, hakemlerimiz ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.”
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