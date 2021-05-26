Süper Lig'in son bileti Altay'ın

TFF 1. Lig play-off finalinde Altınordu'yu 1-0 yenen Altay, Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takım oldu

TFF 1. Lig play-off yarı finalinde İstanbulspor'u eleyen Altay ile Yılport Samsunspor'u geçen Altınordu, finalde Süper Lig'e çıkan son takımı belirlemek için karşı karşıya geldi. İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

İkinci yarı da orta saha mücadelesi şeklinde geçerken kontrollü oynayan takımlar pozisyon üretmekte zorlandı. Uzun süre takımların eşitliği bozamadığı müsabakanın 89. dakikasında Altay'dan gol kralı Marco Filipe Lopes Paixao sahneye çıktı. İkinci yarıda oyuna giren Portekizli futbolcu, son dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca İzmir'in siyah-beyazlı takımı, sahadan 1-0 galip ayrılarak TFF 1. Lig'de normal sezonu ilk 2'de bitirerek doğrudan Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor ile GZT Giresunspor'un ardından üçüncü ve son takım oldu.

İzmir temsilcisi en son 2002-03 sezonunda yer aldığı Süper Lig'e 18 yıl aranın ardından geri döndü. Bir dönem formasını giydiği Altay'ın başında çıktığı 5 maçta 5 galibiyet alan teknik direktör Mustafa Denizli, maçtan sonra büyük sevinç yaşadı.

Genç oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadro ile mücadele eden İzmir'in biir diğer temsilcisi Altınordu'nun 51 yıllık Süper Lig özlemi ise sürdü.