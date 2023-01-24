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Sapsızoğlu, belediye başkanlarına ziyaretlerini sürdürüyor

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Sapsızoğlu, belediye başkanlarına ziyaretlerini sürdürüyor
KKTC Cimnastik Federasyonunun yerel seçimlerde seçilen belediye başkanlarına başlattığı hayırlı olsun ve işbirliği ziyaretleri devam ediyor.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Beyarmudu Belediyesinin yeni başkanı Bülent Bebek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunurken, ziyaretle ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Beyarmudu Belediyesi başkanı Bülent Bebek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundum. Ziyarette genel faaliyetlerimiz ve yaptıklarımızı anlatırken 2023 yılı içerisinde birlikte çocuklarımız için neleri yapabileceğimizi masaya yatırdık. Değerli başkanımıza göstermiş olduğu ilgi alaka ve hoş sohbetten ötürü çok teşekkür ederiz.
Ziyaretlerimizde sevgili dostlarımıza verilmesi için köpek maması götürerek barınakta bulunan dostlarımıza yardım etmeye çalışıp farkındalık yaratmaya devam edeceğiz.”
 
 
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