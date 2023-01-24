Mehmet Çil güçlü bir yönetimle geliyor

Futbolcular Derneği’nde başkanlığa tek aday olarak girecek olan Mehmet Çil, güçlü bir yönetim kurulu oluştururken, Çil ve ekibine Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu da destek verdi

Futbolcular Derneği genel kurulu, Çarşamba akşamı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.

BerkemKorbay’ın başkanlığı bırakma kararı sonrasında gerçekleştirilecek olan Futbolcular Derneği genel kurulu, Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda saat 20.00’de başlayacak.

Mehmet Çil’in tek başkan adayı olarak gireceği genel kurul öncesinde Mehmet Çil, güçlü bir yönetim kurulu oluşturdu. Üyelerden onay isteyecek olan Mehmet Çil ve ekibine Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu da destek verdi.

