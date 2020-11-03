Şampiyon Erciyes Tesisatçılık’ın kupası Tatar’dan

Cumhurbaşkanı Tatar, İrsen Küçük Halı Saha Futbol Turnuvası ödül törenine katılırken, şampiyon Erciyes Tesisatçılık takımına kupasını verdi

Cumhurbaşkanı İrsen Küçük, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gönyeli Örgütü Gençlik Kolları tarafından, merhum Başbakan İrsen Küçük anısına düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası’nın final maçını izleyerek, kazanan takımların kupa ve madalyalarını verdi.

Erciyes Tesisatçılık takımının şampiyonluğu ile tamamlanan turnuvanın ödül töreninde yaptığı konuşmada, Merhum Başbakan İrsen Küçük’ü rahmetle yad eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Küçük ailesine, etkinliği düzenleyenlere ve turnuvaya katılanlara teşekkür ederek, kazananları kutladı.

Merhum İrsen Küçük’ü, uzun yıllar başkanlığını yaptığı Yenicami Spor Kulübü’nde tanıdığını, Küçük’ün de yönetim kurulu üyeliğini yaptığını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, İrsen Küçük’ün futbola da hizmetleri olduğunu anlattı.

İrsen Küçük’ün ülkeye önemli hizmetleri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Yıllar önce Türkiye’de Devlet Su İşleri’nde (DSİ) çalışmış ve o zamandan ‘Acaba Türkiye’den Kıbrıs’a su ne zaman götürülür’ diye düşünceleri olmuş bir abimiz ve büyüğümüzdü.

Nitekim Başbakanlığı döneminde, benim de Maliye Bakanı olduğum, Sayın Ersan Saner’in Ulaştırma Bakanı olduğu dönemde hep birlikte suyun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne getirildiğini gördük. Bu da onun büyük hizmetlerinin bir tanesiydi. İrsen Küçük’ü rahmetle anıyorum” dedi.

Bu tur etkinliklerle İrsen Küçük’ün adının yaşatıldığını, İrsen Küçük’ün geride çok güzel bir isim bıraktığını belirterek, Küçük ailesini kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, İrsen Küçük’ün adını taşıyan torunu İrsen Küçük’ün de gelecekte dedesinin adına yaraşır güzel işler başaracağına inandığını söyledi.

