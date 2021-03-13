“Salonuma Dokunma” insiyatifi tepkili

“Salonuma Dokunma” insiyatifi,salonların kapalı kalması kararına tepki gösterirken, “Toplumun spor yapmadan daha çok sağlık problemi yaşamasına, çocuklarımızın aç kalmasına ve bizlerin batmasına, yönelik kararlar almak için mevkilerinizi kullanıyorsunuz. Spor salonlarını derhal açınız.” açıklamasını yaptı

Salon sahipleri ve salon sporları ile uğraşan sporcular ile antrenörler, “Salonuma Dokunma” adı altında sosyal medyada örgütlendiler.

“Salonuma Dokunma” insiyatifi, Bakanlar Kurulunun spor salonlarını açmamasına tepki gösterirken, şu açıklamayı yaptı:

“Sayın Ersan Saner, Sayın Ünal Üstel ve Sayın Sağlık Üst Kurul üyeleri,sizlere sayın diyoruz çünkü bulunduğunuz mevkiler ülkemizin en değerli mevkileridir.

Bu mevkiler ki içinde bulunduğumuz süreçte aklıselim kararlarını,toplum sağlığı, güvenliği ve refahı için alması gereken mevkilerdir. Pandemi sürecinde sizler bu mevkileri ne için kullandınız ve kullanmaya devam ediyorsunuz?

Toplumun spor yapmadan daha çok sağlık problemi yaşamasına, birçok sektör açıkken bulaş bahanesiyle spor salonlarımızı kapalı tutarak çocuklarımızın aç kalmasına ve bizlerin batmasına, yönelik kararlar almak için mevkilerinizi kullanıyorsunuz.

Sizlere açık çağrımızdır.Spor salonlarının batmış sahipleri ve çalışanları olarak bizlere açık ve mantıklı bir sebep açıklamadan kapalı tuttuğunuz, sağlıkta önleyici sektör olan spor salonlarını derhal açınız.

Bunu yapamıyorsanız bırakın bunu yapabilecek olanlar bu mevkilerde toplumumuzun sağlığı güveni ve refahı için icraat yapsınlar.”

