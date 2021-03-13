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Yeşilırmak:Sporsuz kalmak artık yeter

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Yeşilırmak:Sporsuz kalmak artık yeter
Yeni Erenköy Kadın Voleybol Takımının başarılı oyuncusu Selen Yeşilırmak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salonların açılması çağrısında bulundu.
Selen Yeşilırmak’ın,sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
“Hırsı, heyecanı,dayanışmayı,mücadele çoközlendik. Biri düşerse, diğerinin kaldırması, herkesin bir birini desteklenmesi, salonlardaki her duyguyu o kadar özledim ki, anlatamam.
Oynatın artık maçlarımızı, açın şu salonları.Herkese bu kadar özlem yaşamak, sporsuz kalmak fazlasıyla yeter.”
 
 
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