Yeşilırmak:Sporsuz kalmak artık yeter

Yeni Erenköy Kadın Voleybol Takımının başarılı oyuncusu Selen Yeşilırmak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salonların açılması çağrısında bulundu.

Selen Yeşilırmak’ın,sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Hırsı, heyecanı,dayanışmayı,mücadele çoközlendik. Biri düşerse, diğerinin kaldırması, herkesin bir birini desteklenmesi, salonlardaki her duyguyu o kadar özledim ki, anlatamam.

Oynatın artık maçlarımızı, açın şu salonları.Herkese bu kadar özlem yaşamak, sporsuz kalmak fazlasıyla yeter.”



