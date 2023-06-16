Ruso Ortaokulu’ndan, Suat Çelen'e jest

Bolu’da geçtiğimiz hafta düzenlenen Türkiye Okullararası Artistik Cimnastik Müsabakaları sırasında Türkiye Cimnastik Federasyonu başkanı Suat Çelen, cimnastikkafilemizle yakından ilgilenmişti.

KKTC Cimnastik Federasyonu’na da her zaman destek veren Türkiye Cimnastik Federasyonu başkanı Suat Çelen'e, çocuklarımıza ve kafilemize göstermiş olduğu ilgi, alaka ve her türlü destekten ötürü Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu müdürü Ergin Mazharoğluve Beden Eğitimi öğretmeni Nagehan Zekai tarafından Kıbrıs’a özgü ipek böceği kozası işinden yapılmış otantik tepsi hediye edildi.

Suat Çelen, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu yetkililerinin ince düşüncesinden dolayı büyük mutluluk duyarken, kafilemizi Bolu’da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

