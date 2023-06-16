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TFF'de tek aday Mehmet Büyükekşi

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TFF'de tek aday Mehmet Büyükekşi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 22 Haziran Perşembe günü yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkan seçimi için adaylık başvurularının dün sona erdiğini açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, belirtilen sürede TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan başvurular neticesinde başkanlık için gerekli koşulları sağlayan ve belgeleri sunan mevcut TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin aday olduğu belirtildi.
Açıklamada, diğer adaylık başvurularının ise statüde belirtilen koşulları taşımadığı için kabul edilmediğine yer verildi.
 
 
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