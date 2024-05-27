Ruso Ortaokulu, Türkiye ikincisi

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, Bolu2da düzenlenen Türkiye Ortaokullar arası Kızlar Artistik Cimnastik Müsabakalarında 2. olarak büyük bir başarı elde etti

KKTC Cimnastik Federasyonu ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen KKTC Okullar arası Artistik Cimnastik müsabakalarında dereceye giren okullar, Bolu’da düzenlenen Türkiye Okullar arası Artistik Cimnastik Müsabakalarına katıldılar.

3 sene üst üste KKTC Ortaokullar arası Artistik Cimnastik Müsabakalarında şampiyon olan Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, Türkiye Ortaokullar arası Artistik Cimnastik Müsabakalarında yarıştı. Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, Türkiye Ortaokullar arası Kızlar Artistik Cimnastik Müsabakalarında 2. olarak büyük bir başarı elde etti.

Okul müdürü Ergin Mazharoğlu’nun büyük ilgi gösterdiği ve Bolu’da kafileye eşlik ettiği takımda Ceren Sakallı, Elif Doğan ve Nehir Demirtaş sporcu olarak yer aldılar. Beden Eğitimi öğretmeni Nagihan Zekai liderliğinde antrenörler Mustafa Erbulut eşliğinde müsabakalara hazırlandı. Antrenörler Türkay Özata ve Ayten Kasap Topal da takıma katkı koydular.

Ceren Sakallı, Elif Doğan ve Nehir Demirtaş’tan oluşan Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu Artistik Cimnastik Kız Takımı, 50,250 puanla Türkiye 2.’si oldu.

