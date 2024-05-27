Dikmen İlkokulu, ilk yarışmasında Türkiye üçüncüsü

KKTC Cimnastik Federasyonu ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen KKTC Okullar arası Artistik Cimnastik müsabakalarında dereceye giren okullar, Bolu’da düzenlenen Türkiye Okullar arası Artistik Cimnastik Müsabakalarına katıldılar.

Dikmen İlkokulu Artistik Cimnastik Erkek Takımı, Türkiye İlkokullar arası Artistik Cimnastik Müsabakalarında mücadele etti. Dikmen İlkokulu, Türkiye İlkokullar arası Erkekler Artistik Cimnastik Müsabakalarında 3. olarak büyük başarı elde etti.

Dikmen İlkokulu müdürü Özgül Davulcu’nun katkı koyduğu takım Beden Eğitimi öğretmeni Osman Özpaşa eşliğinde Bolu’ya giderken, Ahmet Eren Albayrak, Mustafa Kerem Albayrak ve Doğa Özada’dan oluşan takıma Bilgin Diker, Türkay Özata antrenör olarak katkı koydu.

Ahmet Eren Albayrak, Mustafa Kerem Albayrak ve Doğa Özada’dan oluşan takım ilk kez yarıştığı Türkiye İlkokullar arası Erkekler Artistik Cimnastik Müsabakalarında 3. olmayı başardı.

