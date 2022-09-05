Plaj güreşinde Büyükkonuk ve Lapta birinci

Güreş Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Emre Genç Yıldızlar ve Büyükler Plaj Güreş Müsabakaları, 4 Eylül 2022 Pazar günü Büyükkonuk Belediyesi Halk plajı Kaplıca’da yapıldı. Müsabakalar büyük çekişmelere sahne oldu. Güreşçiler madalya kazanmak için mücadele ettiler.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları merhum güreşçinin ailesi, güreş federasyonu yönetim kurulu üyeleri ile antrenörler tarafından verildi.

Müsabaka sonuçları ise:

A. Yıldızlar Kategorisi (A Grubu): 2006 – 2007 doğumlu,

Takım Klasmanı:

1- BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 95 PUAN

2- LAPTA TÜRK BİRLİĞİ 90 PUAN

3- ÖZEV SPOR KULÜBÜ 20 PUAN

4- LEFKOŞA GÜREŞ İHTİSAS KULÜBÜ 12 PUAN

37 – 55 Kg.

1- HAMZA KIZILTAY

2- ARDACAN YILMAZ

56 – 65 Kg.

1- ADİL İLKAN

2- KEREM TAŞ

3- EGE DENİZER

66 – 75 Kg.

1. YUSUF ÖNDER

2. ARDA ÇELİK

3. EMİN ARSLAN

76 – 90 Kg.

1- YAĞIZ TIĞ

2- SERDAR ROZGELDİYEV

3- EREN İLKHAN

91 – 110 Kg.

1- MERT ÇOLAK

2- SEDAT YILDIRIMLAR

B. Yıldızlar Kategorisi (B Grubu): 2008 – 2010 doğumlu,

Takım Klasmanı:

1- LAPTA TÜRK BİRLİĞİ 87 PUAN

2- BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 60 PUAN

37 – 55 Kg.

1- İBRAHİM DEMİR

2- MUHAMMET MELİH GENCER

3- HÜSEYİN ÖZTEP

56 – 65 Kg.

1- HÜSEYİN AYAZ

2- ONUR PAŞA DURMUŞ

3- ARDA ERDEM

66 – 75 Kg.

1- RAMAZAN MUTİ

2- AHMET ŞAHİN

3- TAHA ÇELİK

76 – 85 Kg.

1- ENES BARAN ELKONDU

86 – 100 Kg.

1- MUSTAFA AYYILDIZ

2- ENES AVCILAR

C. Büyükler kategorisi: 2005 ve Daha büyük doğumlu.

Takım Klasmanı:

1- BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 85 PUAN

2- DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 77 PUAN

3- ÖZEV SPOR KULÜBÜ 8 PUAN

50 – 65 Kg.

1- ALİ KURŞUN

2- MERTCAN YILMAZ

3- İSMAİL KURŞUN

66 – 75 Kg.

1- SERHAT ATLI

2- MEHMETALİ ZEKİ DEMİR

3- UĞUR ERTEM

76 – 90 Kg.

1- CUMA YAKIŞIKLI

2- İSMAİL ARSLAN

3- BATUHAN GÖREN

91 – 125 Kg.

1- DERDA TORUN

2- MERT BÜYÜKÖZTÜRK

3- YUNUS GENÇ

