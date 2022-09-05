MTG Öz Kaynak Turnuvası yapıldı

Mağusa Türk Gücü (MTG) Akademinin 8 kulübün akademilerinin katılımıylaNorthernlandsponsorluğunda düzenlediği “Öz Kaynak Turnuvası” hafta sonu yapıldı. İki gün süren öz kaynak turnuvası tamamlandı.

Yüzlerce çocuğun futbol oynadığı ve büyük ilginin gösterildiği turnuva, Canbulat Stadı’nda yapıldı. “Geleceğin sporcuları tarihi Canbulat Stadında buluşuyor” sloganıyla yapılan turnuvaya, Larnaka Gençler Birliği, Düzkaya, Doğan Türk Birliği, 1461 İskele Trabzon, Göçmenköy, Cihangir, Çetinkaya ve Mağusa Türk Gücü futbol akademileri katıldı.

Üç kategoride yapılan turnuvada 2009 doğumlularda 1461 İskele Trabzon, 2011 doğumlularda Çetinkaya, 2014 doğumlularda ise Mağusa Türk Gücü şampiyon oldu.



