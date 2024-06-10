Özüm ve Tuğra En İyi 8’lerin şampiyonları

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, U15 Ferdi En İyi 8’ler Turnuvası düzenledi.

Federasyon, genç sporcuların gelişimi açısından turnuvalarına aralıksız devam ediyor.

Masa Tenisi Federasyonu Salonunda bugün sabah yapılan turnuvada kızlarda Girne Amerikan Üniversitesi sporcusu Özüm Özel, erkeklerde ise Lefke Avrupa Üniversitesi sporcusu Tuğra Soyer ilk sırada yer aldı.

Kızlarda ikincilik Arucad Anka Spor Derneği’nden Ecem Önder’in, üçüncülük Girne Amerikan Üniversitesi’nden Liva Çevik ve dördüncülük ise Arucad Anka Spor Derneği’nden Ayşe Çubukçu’nun olurken, erkeklerde ise ikinci sırada Lefke Avrupa Üniversitesi’nden Ali İleri, üçüncü sırada Arucad Anka Spor Derneği’nden Toprak Öztürk, dördüncülük ise Girne Amerikan Üniversitesi’nden İvan Blahotin’in oldu.

