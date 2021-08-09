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Özper, Dünya Şampiyonası'nda yarışacak

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Özper, Dünya Şampiyonası'nda yarışacak
Milli sporcumuz Özper Özorun, KKTC'yi, Combat JiuJitsu Dünya Şampiyonası'nda temsil edecek.
Ukrayna'da yapılacak olan Combat JiuJitsu Dünya Şampiyonası'na katılacak olan milli sporcumuz ÖzperÖzorunantreman için Girne'den, Lefkoşa Dereboyu’na kadar koştu. 25 km koşan ÖzperÖzorun, Ukrayna'da şampiyonluk için yarışacak.
 
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