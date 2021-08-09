Fenerbahçeliler, “Denizde Doğayı Hisset” etkinliğinde

KKTC Fenerbahçeliler Derneği 12 sivil toplum örgütü ile birlikte destek verdiği “Denizde Doğayı Hisset” etkinliğine katılırken, yavru kaplumbağaların denize ulaşmasına katkı koydu

KKTC Fenerbahçeliler Derneği 12 sivil toplum örgütü ile birlikte destek verdiği ve bu yıl 3. kez düzenlenen “Denizde Doğayı Hisset” etkinliğine katıldı.

Alagadi 2 sahilinde gerçekleşen etkinlikte çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler ile birlikte çeşitli yarışmalarda yapıldı. Yarışma sonucunda başarılı olanlara çeşitli hediyeler verildi. Etkinliğe KKTC Başbakanı Ersan Saner ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de katıldı. Yapılan aktivitelerin ardından akşamüzeri saat 19.30’da yuvalarından çıkmalarına yardım edilen yavru kaplumbağaların denize ulaşmasına yardım edilirken, çocuklara bilgi veren yetkililer nesilleri tükenmekte olan kaplumbağaların korunması için neler yapılabileceğini anlattı.

Organizasyon sonunda konuşan KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar, çevremize, ülkemize ve ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza yönelik gerçekleştirilen bu tarz etkinliklere dernek olarak her zaman katkı koyduklarını ve koymaya devam edeceklerini belirtti. Özdamar ayrıca bu organizasyona öncü olan KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve OGGA Team’e kendilerini bu organizasyona paydaş yaptıkları için teşekkür etti.

Özdamar, geleceğimiz olan çocuklarımızın etraflarına duyarlı bireyler olmaları ve çocukların gelişimi açısından bu tarz etkinliklerin önemli olduğunu dile getirdi.



