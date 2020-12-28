Özkoç’tan Yeni Boğaziçi’ne destek

Yeni Boğaziçi Doğan Spor Kulübünün, 31 Aralık günü çekilecek araba piyangosunun biletlerinin satışı devam ederken, özellikle Doğu bölgesinin birçok kulübüne yaptığı katkılarla bilinen iş adamı Süleyman Özkoç, kulübe anlamlı bir katkıda bulundu.

Süleyman Özkoç’un kulübe yaptığı yardım ile ilgili olarak Yeni Boğaziçi Doğan Spor Kulübünden şu açıklama yapıldı:

“Teşekkürlerimizle...Bölgemizin değerli iş adamlarından Süleyman Özkoç’a(Desly Döviz) kulübümüzün araba biletlerinden alarak kulübümüze destek olduğu için teşekkür ederiz.

Süleyman Özkoç arabanın kendisine çıkması halinde arabayı kulübümüzün alt yapısına bağışlayacağı sözü de verdiği için kendisine ayrıca teşekkür ederiz.”



