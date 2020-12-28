Lema Şeyh çalışıyor

Necati KÜLAHLILAR
Voleybol Federasyonu henüz organizasyonlarını başlatmamasına rağmen, sporcular bireysel olarak antrenmanlarını sürdürüyorlar.
Bu sporculardan olan Lefke Avrupa Üniversitesi’nin başarılı voleybolcusu LemaŞeyh’de sıkı bir şekilde çalışıyor. Salonda çalışan Lema, smaç ve servislerinin daha sert ve etkili olması için ise boks torbası ile de antrenmanlar yaparak gücünü artırıyor.
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