Ortaokullar minderde kozlarını paylaştı

Okul sporlarında Ortaokullararası (Yıldızlar) Serbest ve Greko-Romen Güreş Kıbrıs Birinciliği tamamlandı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda iki gün süren müsabakalarda her iki günde de 7’şer ayrı sıklette madalya heyecanı yaşandı.

Serbest güreş müsabakalarında Lapta Yavuzlar Lisesi, Değirmenlik Lisesi ve Türk Maarif Koleji 2’şer, Bayraktar Ortaokulu da 1 birincilik elde etti.

Grek-Romen de ise Bayraktar Ortaokulu 7 sıkletin 6’ında birincilik elde ederek müthiş bir başarı elde etti. 1 birincilik de Değirmenlik Lisesi aldı. Birincilerden oluşacak olan karmalarımız ülkemizi Türkiye’de temsil edecek.

YILDIZ SERBEST GÜREŞ KIBRIS BİRİNCİLİĞİ SONUÇLARI:

34-38 KG

1.Mehdi Arhami Lapta Yavuzlar Lisesi

2.İdris Altunterim Bayraktar Ortaokulu

3.Mustafa Aras Bayraktar Ortaokulu

3.Recep Deniz Bayraktar Ortaokulu

41 KG

1.Yahya Filge Değirmenlik Lisesi

2.Baran Özata Bayraktar Ortaokulu

3.Uğur Soyak Lapta Yavuzlar Lisesi

44 KG

1.Kerem Baysal Türk Maarif Koleji

2.Ozan Kapalak Bayraktar Ortaokulu

3.Mehmet Konu Değirmenlik Lisesi

48 KG

1.Nurali Narımanov Lapta Yavuzlar Lisesi

2.Sami Y Atasever Bayraktar Ortaokulu

3.Emir Berat Tekin Lapta Yavuzlar Lisesi

52 KG

1.Enver Kadere Değirmenlik Lisesi

2.Kemal Karabaşak Bayraktar Ortaokulu

3.Efe Ovayolu Değirmenlik Lisesi

3.Mustafa Kıcım Bayraktar Ortaokulu

57 KG

1.Mustafa Yumayev Türk Maarif Koleji

2.Mehmet Koç Bayraktar Ortaokulu

3.Saltık Şeyudov Bayraktar Ortaokulu

3.Veli Demir Lapta Yavuzlar Lisesi

62 KG

1.Bilal Gül Bayraktar Ortaokulu

YILDIZ GREKO-ROMEN GÜREŞ KIBRIS BİRİNCİLİĞİ SONUÇLARI:

34-38 KG

1.Recep Deniz Bayraktar Ortaokulu

2.Sushan Babayev Değirmenlik Lisesi

3.İdris Altunterim Bayraktar Ortaokulu

3.İsmail Özbek Değirmenlik Lisesi

41 KG

1.Baran Özata Bayraktar Ortaokulu

2.Uğur Soyak Lapta Yavuzlar Lisesi

44 KG

1.Beyazıt B Aydın Değirmenlik Lisesi

2.Ozan Kapacak Bayraktar Ortaokulu

3.Mehmet Konu Değirmenlik Lisesi

48 KG

1.Sami Y Atasever Bayraktar Ortaokulu

2.Emir B Tekin Lapta Yavuzlar Lisesi

3.M Beyazıt Faris Lapta Yavuzlar Lisesi

52 KG

1.Kemal Karabaşak Bayraktar Ortaokulu

2.Efecan Ovayolu Değirmenlik Lisesi

3.Süleyman Meraklı Değirmenlik Lisesi

57 KG

1.S Shovkatjanov Bayraktar Ortaokulu

2.Yunus E Yıldırım Değirmenlik Lisesi

3.Mehmet Koç Bayraktar Ortaokulu

62 KG

1.Alperen Polat Bayraktar Ortaokulu



