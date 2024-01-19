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Vakıflar, Beşiktaş deplasmanında

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Vakıflar, Beşiktaş deplasmanında
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Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig 11. hafta maçında Vakıflar yarın, Beşiktaş deplasmanında olacak. Karşılaşma saat 16.00’da başlayacak.  Lig’de Beşiktaş 15 puanla ikinci, temsilcimiz Vakıflar ise 10 puanla altıncı sırada yer alıyor.
 
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