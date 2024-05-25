Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig ‘de günün sonuçları ve yarının programı

1.GRUP
26 Mayıs 2024, Pazar
17.00 Gaziveren Hüseyin Özkorkut Stadı A.Gaziveren-Serhatköy (İsmail Ercan)
17.00 Doğancı Emek Stadı Yedidalga-Gayretköy (Abdullah Genç)
17.00 Gayretköy Sahası Akçay-Zümrütköy (Serdar Gürpınar)
2.GRUP
25 Mayıs 2024, Cumartesi
T.E.Tepebaşı-Göksu S.D: 3 - 1
Akdeniz-E.Sadrazam Kayalar: 3 - 2
26 Mayıs 2024, Pazar
17.00 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı Tatlısu-Çamlıbel (Mehmetcan Erli)
3.GRUP
25 Mayıs 2024, Cumartesi
Taşkent-Ağırdağ Boğaz 0 – 0
26 Mayıs 2024, Pazar
17.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Bahçeli-Yenikent Perçinci (Burak Yiğit)
17.00 Dikmen Dr.Fazıl Küçük Stadı Dağyolu-Alayköy (Mustafa Torun)
4.GRUP
25 Mayıs 2024, Cumartesi
Gaziköy-Kırıkkale: 1 – 1
26 Mayıs 2024, Pazar
17.00 Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı Doğukent-Dilekkaya (Halil Atlar)
17.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Akıncılar-Aslanköy (Serkan Özdenkçi)
5.GRUP
25 Mayıs 2024, Cumartesi
Mutluyaka-E.U.Güvercinlik :0 – 3
Akdoğan-Pergama: 1 – 2
26 Mayıs 2024, Pazar
17.00 Dörtyol Adem Nural Stadı Korkuteli-Alaniçi (Yusufcan Dönder)
6.GRUP
25 Mayıs 2024, Cumartesi
Ötüken-Boğaziçi: 2 – 1
26 Mayıs 2024, Pazar
17.00 İskele Cumhuriyet Stadı 1461 İskele Trabzon-Serdarlı (Cenk A.Özfuttu)
7.GRUP
25 Mayıs 2024, Cumartesi
H.Falyalı Kumyalı-S.R.Yarköy : 1 – 5
Ç.G.Yedikonuk-Ergazi: 4 – 2
26 Mayıs 2024, Pazar
17.00 Mehmetçik Stadı Büyükkonuk-Bafra (Şakir Azizoğlu)
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