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Olgun Özdoğal ödülünü aldı

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Olgun Özdoğal ödülünü aldı

Güreşseverler Derneği, 16.Rifat Şener Güreş Üstün Hizmet Ödülü’nü, Olgun Özdoğal’a verdi. Near East Bank Genel Müdürlük Toplantı Salonu’nda 18 Eylül 2021 Cumartesi günü yapılan törende, KKTC Güreş Federasyonu’nun kurucu başkanı Rifat Şener, vefatının 19.yıldönümünde saygıyla anıldı. 

Güreşseverler Derneği Başkanı Rifat Reşatoğlu açılış konuşmasında, Rifat Şener’in verdiği hizmetleri anlattı. Reşatoğlu’nun konuşmasından sonra Rifat Şener’le ilgili BRT tarafından 1997 yılında hazırlanan 25 dakikalık belgesel film izlendi. Daha sonra ödül törenine geçildi. 

Olgun Özdoğal’a Rifat Şener Güreş Üstün Hizmet Ödülü’nü, Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek verdi. Bir dönem kendisinin de güreş yaptığını belirten Fuat Tek, tanıdık bir güreşçi ağabeyine ödül vermekten mutlu olduğunu belirtti. 

Törende eski güreşçilerden ve dernek üyelerinden Cengiz Şimşek ile Sezgin Özüzmez’e de Onur Belgesi sunuldu.  

Cengiz Şimşek’in ödülünü Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam, Sezgin Özüzmez’in ödülünü KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Mehmet Öznacar takdim etti. 

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