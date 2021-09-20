"Alzheimer hastalığını tanımak teşhisi için atılacak en önemli adımdır"

DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Amber Eker Bakkaloğlu, 21 Eylül’ün Alzheimer Günü olarak kabul edildiğini belirterek, bu yılki aktivitelerin temasının “Demansı Tanı, Alzheimer’i Tanı” olduğunu kaydetti ve “Alzheimer hastalığı bizim toplumumuzda da önemli ve yaygın bir hastalıktır ve hastalığı tanımak teşhisi için atılacak en önemli adımdır" dedi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Amber Eker Bakkaloğlu, 21 Eylül Alzheimer Günü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakkaloğlu, dünyada eylül ayının Alzheimer ayı olarak, 21 Eylül’ün de Alzheimer Günü olarak kabul edildiğini belirterek, bu yılki aktivitelerin temasının “Demansı Tanı, Alzheimer’i Tanı” olduğunu kaydetti ve “Alzheimer hastalığı bizim toplumumuzda da önemli ve yaygın bir hastalıktır ve hastalığı tanımak teşhisi için atılacak en önemli adımdır” ifadelerini kullandı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü tarafından yayımlanan açıklamada, Bakkaloğlu, özellikle gençlerde unutkanlığın B12 eksikliği gibi vitamin eksiklikleri, tiroid bozuklukları ve depresyondan kaynaklı olabileceği ve tedavi edilebileceğini belirterek, bir unutkanlığın demans olarak adlandırılabilmesi için kişilerin normalde kolaylıkla yaptığı günlük yaşam aktivitelerini etkileyen bilişsel kayıplara yol açması gerektiğini söyledi.

“DEMANS TÜM DÜNYADA YAŞLI NÜFUSTAKİ ENGELLİLİK VE BAĞIMLILIĞIN EN BÜYÜK SEBEPLERİNDEN BİRİDİR”

Bakkaloğlu, demansın tüm dünyada yaşlı nüfustaki engellilik ve bağımlılığın en büyük sebeplerinden biri olduğuna dikkat çekerek, demansın çeşitleri olduğunu, Alzheimer hastalığının ise en sık demans nedeni olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre tüm dünyada 50 milyon demans hastası olduğunu ve 2030-50 yılları arasındaki sıklığın önce 82 milyon ve sonra 152 milyona ulaşacağı öngörüldüğünü vurgulayan Bakkaloğlu, “Adamızdaki duruma bakacak olursak bu güne kadar Kıbrıs’ta sadece güneyi içeren tahmini rakamlar bildirilmiştir. Alzheimer Europe-2012’de tahmini olarak Güney Kıbrıs’ta 11,250 demans hastası varlığını belirtmiştir. Kuzey Kıbrıs’ta dünyadaki yüzdelikler ışığında hesapladığımız tahmini demanslı kişi sayı 2700’dür”dedi.

GAZİMAĞUSA BÖLGESİNDE 65 YAŞ ÜZERİ KİŞİLER ARASINDA YAPILAN TARAMA TESTLERİ SONUCUNDA YÜZDE 40’INDA BİLİŞSEL YETMEZLİK DURUMU SAPTANDI

Ada genelinde ilk kez geçen yıl, DAÜ ve Gazimağusa Belediyesi tarafından yapılan yüz yüze toplum taramasının sonuçlarına değinen Bakkaloğlu, “Bu çalışmada Gazimağusa bölgesinde yaşayan 65 yaş üzerindeki kişiler arasından toplumu yansıtacak şekilde rastgele seçilen kişilere demans açısından tarama testleri yapılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre çalışmada yer alan kişilerin yüzde 40’ında tarama testlerine göre bir bilişsel yetmezlik durumu saptanmıştır. Daha ilginç bir bulgu olarak bilişsel yetmezliğe sahip kişilerin yarısından fazlasında kendisi veya ailesi durumun farkında değildi” diye konuştu.

“ALZHEIMER HASTALIĞINDA EN ERKEN BELİRTİ YAKIN DÖNEMLE İLGİLİ HAFIZA SORUNUDUR”

Bakkaloğlu, Alzheimer hastalığında en erken belirtinin yakın dönemle ilgili hafıza sorunu olduğunu, eskilerin hatırlanıyor olmasının kişileri yanıltmaması gerektiğini söyledi ve bunun yanında giyinme, yemek yeme, alet kullanma becerilerinde güçlük, kişilik ve davranışlarda değişiklik, dil kullanmada, anlamada bozukluk, içe kapanma gibi belirtiler de görülebileceğini ekledi.

Bakkaloğlu, “Bu belirtilere de aşina olmak hastalığın erken tanısı için çok değerlidir. Biliyoruz ki erken tanı ve tedavi hastalık seyrine olumlu katkı yapmaktadır” dedi.

“65 YAŞ ÜSTÜ HER 8 KİŞİDEN BİRİNDE, 85 YAŞ ÜZERİNDEKİ KİŞİLERDE İSE NEREDEYSE HER İKİ KİŞİDEN BİRİNDE GÖRÜLÜYOR”

En önemli risk faktörünün yaş olduğuna işaret eden ve “65 yaş üstü her 8 kişiden birinde, 85 yaş üzerindeki kişilerde ise neredeyse her iki kişiden birinde Alzheimer görüldüğü belirtiliyor” diyen Bakkaloğlu, bu faktörlerin kontrol edilemeyeceğini ancak kontrol edilebilecek risk faktörleri de olduğunu kaydetti ve bu faktörleri şöyle aktardı:

“Düşük eğitim seviyesine sahip olan ve diyabet, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, sigara kullanımı, şişmanlık gibi yoğun damarsal risk faktörlerine sahip kişilerde demansın ortaya çıkması daha kolay ve erken olmakta ayrıca seyir de olumsuz etkilenmektedir. Kontrol edebileceğimiz bu risk faktörlerinin önüne geçmek hastalığın daha iyi seyretmesinde oldukça önemlidir.”