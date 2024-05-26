Türkiye U 16 Kadınlar Şampiyonası’nda Levent altıncı oldu.

Kütahya’da yapılan şampiyonda Levent dün çıktığı beşincilik maçında İzmir Ege Gelişim’e çekişmeli bir maç sonunda 68-66 kaybederek organizasyonu altıncı sırada bitirdi.

NASIROĞLU: ÜZGÜNÜZ

Maçları Kütahya’da izleyen Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu, Leventspor’un altıncı olması nedeniyle üzgün olduğunu söyledi. Nasroğlu, “Son anlarına kadar çekişmenin yaşandığı maçta son 50 saniye kala iki hücumdan sonuç alamadık. Üzgünüz şampiyonayı altıncı olarak tamamladık. Gelecek yıl daha iyi olup yukarılarda olacağız.” dedi.

