Oklar hedefe atıldı

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KKTC Okçuluk Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu 2. Açık Alan U18, U 21 ve Büyükler Yarışmaları 23 Haziran'da KKTC Okçuluk Federasyonu'nda düzenlendi.
Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle oldu:
U 18 Olimpik Kız
1. Larem Metay (GATE)
2. Işık Tez (GATE)
3. Ayça Numan (BAF)
 
U 18 Olimpik Erkek
1. Asrın Harmancıklı (EŞE)
2. Ekrem Başar (BAF)
3. Aktan Dima Özdemir (ZEYBEKÇİ)
 
 U 18 Makaralı Kız
1. Zeynur Düzenli (BAF)
2. Açelya Mertsoylu (GATE)
3. Ayşe Enginsoy (ZEYBEKÇİ)
 
U 18 Makaralı Erkek
1. Süleyman Oral (ZEYBEKÇİ)
2. Mehmet Ilıkçı (ZEYBEKÇİ)
3. Çağan Saray (GATE)
 
U 21 Olimpik Kız
1. Gülay Araz (BAF)
2. Hayat Dönmez (MGA)
3. Açelya Mertsoylu (GATE)
 
U 21 Olimpik Erkek
1. Mustafa Soygazi(BAF)
2. Okay Maşera(BAF)
3. Diren Kuş (BAF)
 
U 21 Makaralı Erkek
1.Cemal Ege Lort(BAF)
 
Büyük Olimpik Kadın
1. Zeynep Tonga Aktansoy (KODOSD)
2. Pervin Çerkez (KODOSD)
3. Ayşegül Akgün (ASB)
 
Büyük Olimpik Erkek
1. Niyazi Aktansoy (KODOSD)
 2. Erdem Yükselenler (KODOSD)
3. Onur Aktansoy (KODOSD)
 
Büyük Makaralı Kadın
1. Ayşen Tez (GATE)
2. Dilek Kande(GATE)
3. Özlem Dayanıklı (GATE)
 
 Büyük Makaralı Erkek
1. Murat Çoğun (ATICILIK İHTİSAS)
2. İstiklal Metay(GATE)
3. Oğulcan Karakaya (GATE)
 
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