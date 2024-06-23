Doğukan Ulaç, İspanya'da LEN Open Water Cup'ta yarışacak

Kayseri'de bulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde antrenmanlarını sürdüren milli yüzücü Doğukan Ulaç, 29 Haziran tarihinde Türkiye Milli Takımı adına İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenecek LEN Open Water Cup'un 2. Ayak yarışında 10 kilometrelik parkurda mücadele edecek.
Ulaç, yarış için 27 Haziran'da Barselona'ya gidecek.
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