Okçuluk Eğitim Kampı tamamlanıyor

Akdeniz Spor Birliği’nin düzenlediği ‘Okçuluk Eğitim Kampı’ ’30 Ağustos Zafer Kupası’ yarışması ile bugün sonlanacak

Akdeniz Spor Birliği’nin 01-05 Eylül tarihleri arasında Pia Bella Otelde düzenlediği ‘Okçuluk Eğitim Kampı’ sürüyor.

Akdeniz Spor Birliği’nden, Okçuluk Eğitim Kampı ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Okçuluk Eğitim Kampı, Türkiye’den ‘Vedat Erbay Okçuluk Akademisi ‘ kurucusu, yöneticisi ve eğitmeni Vedat Erbay önderliğinde ve kulübümüz eğitmeni Osman Tez eşliğinde 50 sporcunun katılımı ile devam etmektedir.

Bilindiği üzere Vedat Erbay 25 yılı aşkın bir süredir gerek Türk Milli takımında başta olimpiyatlar olmak üzere tüm kategorilerde Türkiye Cumhuriyetini temsil etmiş ve birçok başarıya imza atmış gerekse milli takım antrenörü olarak okçuluk sporuna hizmet etmiş değerli bir spor insanıdır. Kamp kapsamında hakem ve antrenör gelişim seminerleri yanında, sporculara Pınar Savun tarafından odaklanma ve mindulnes eğitimi, Uzman Klinik Psikolog Ayşe Başel ve Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel tarafından sağlıklı iletişim becerilerinin geliştirilmesi, akran zorbalığı, koşulsuz sevgi, şiddet ve psikolojik baskıya karşı koyma ve popüler kültür kavramı konularında eğitimler verilmiştir.

Kampa 5 Eylül saat 10.00’da başlayacak ’30 Ağustos Zafer Kupası’ yarışması ile devam edecek. Seminer ve eğitimlere katılan hakem, antrenör ve sporulara katılım belgeleri takdim edilecek. Kupa ve madalya töreni ile kamp sonlandırılacaktır.”



