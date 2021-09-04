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Girne'de streetball turnuvası düzenlenecek

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Girne'de streetball turnuvası düzenlenecek
Akdeniz Spor Birliği, Girne Belediyesi ile iş birliği içerisinde Uyuşturu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde streetball turnuvası düzenleyecek.
Pazartesi saat 11.00'de Girne Belediyesinde, Akdeniz Spor Birliği, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Girne Belediyesi işbirliği ile düzenlenecek olan 3. Streetball Turnuvası ile ilgili basın toplantısı düzenlenecek.
 
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