Okçular ödüllerini aldı

Lefkoşa’da Güneş Otel’de gerçekleştirilen ödül gecesine Türkiye okçuluk federasyonu başkanı Abdullah Topaloğlu ve başkan vekili Hüsnü Kocaoğlu ile birlikte Türkiye Okçuluk Milli takım antrenörü Göktuğ ergin de katıldı.
Gecede 2022 yılı içerisinde yapılan Açık Alan Okçuluk Yarışmaları’nda dereceye girmeye hak kazanan 20 kategorideki 54 sporcu ödül aldı.
Gecede bir konuşma yapan Okçuluk Federasyonu başkanı Serhat Deniz törende yaptığı konuşmada yıl boyunca çalışarak ödül almaya hak kazanan sporcuları kutlayarak başarılar diledi.
Deniz Türkiye Okçuluk Federasyonu ile iyi ilişkiler içinde olduklarını ve desteklerinden dolayı Türkiye okçuluk federasyonu başkanı Abdullah Topaloğlu ve yönetiminde de desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Konuşmaların ardından başarılı sporculara ödülleri verilirken Türkiye okçuluk federasyonu başkanı Abdullah Topaloğlu’na da desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.
|Yıldız, Genç ve Büyükler Sıralamalar
|Yıldız Olimpik Erkek
|KULÜP
|DERECE
|MUSTAFA SOYGAZİ
|BAF
|1
|EKREM BAŞAR
|BAF
|2
|MEHMETHAN BAKKAL
|ASB
|3
|Yıldız Olimpik Bayan
|KULÜP
|DERECE
|GÜLAY ARAZ
|BAF
|1
|XENİA CASAP
|GATE
|2
|EDA UZUN
|KANTARA
|3
|Genç Olimpik BAYAN
|KULÜP
|DERECE
|MANOLYA AKKOR
|KSTBÜ
|1
|TESLİME TURNA
|MGA
|2
|Büyük Olimpik Erkek
|KULÜP
|DERECE
|MUHARREM KURAL
|GÜZOK
|1
|SELÇUK KRAL DOĞAN
|KSTBÜ
|2
|MUAMMER BULANCAK
|BAF
|3
|Büyük Olimpik Bayan
|KULÜP
|DERECE
|AÇELYA AKKOR
|KSTBÜ
|1
|ZEYNEP TONĞA
|KODOSD
|2
|GÜLHANIM ÇAKAL
|ASB
|3
|Büyük Makaralı Erkek
|KULÜP
|DERECE
|OSMAN TEZ
|GATE
|1
|METE ÖZKOÇ
|MGA
|2
|SERKAN TAYDAŞ
|BAF
|3
|Büyük Makaralı Bayan
|KULÜP
|DERECE
|UYSAL OLDAÇ
|BAF
|1
|AYŞEN TEZ
|GATE
|2
|BÜŞRA ÇOĞUN
|GATE
|3
|Yıldız Makaralı Erkek
|KULÜP
|DERECE
|CEMAL EGE LORT
|BAF
|1
|GÖKTUĞ PEKRİ
|LAAB
|2
|Genç Olimpik Erkek
|KULÜP
|DERECE
|EGE DENİZ
|ASB
|1
|BERKANT AKDEMİR
|KANTARA
|2