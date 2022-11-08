Okçular ödüllerini aldı

KKTC Okçuluk Federasyonu Açık Alan Okçuluk Yarışmaları’nda dereceye girmeye hak kazanan 20 kategorideki 54 sporcu ödül verdi

Yıldız, Genç ve Büyükler Sıralamalar Yıldız Olimpik Erkek KULÜP DERECE MUSTAFA SOYGAZİ BAF 1 EKREM BAŞAR BAF 2 MEHMETHAN BAKKAL ASB 3 Yıldız Olimpik Bayan KULÜP DERECE GÜLAY ARAZ BAF 1 XENİA CASAP GATE 2 EDA UZUN KANTARA 3 Genç Olimpik BAYAN KULÜP DERECE MANOLYA AKKOR KSTBÜ 1 TESLİME TURNA MGA 2 Büyük Olimpik Erkek KULÜP DERECE MUHARREM KURAL GÜZOK 1 SELÇUK KRAL DOĞAN KSTBÜ 2 MUAMMER BULANCAK BAF 3 Büyük Olimpik Bayan KULÜP DERECE AÇELYA AKKOR KSTBÜ 1 ZEYNEP TONĞA KODOSD 2 GÜLHANIM ÇAKAL ASB 3 Büyük Makaralı Erkek KULÜP DERECE OSMAN TEZ GATE 1 METE ÖZKOÇ MGA 2 SERKAN TAYDAŞ BAF 3 Büyük Makaralı Bayan KULÜP DERECE UYSAL OLDAÇ BAF 1 AYŞEN TEZ GATE 2 BÜŞRA ÇOĞUN GATE 3 Yıldız Makaralı Erkek KULÜP DERECE CEMAL EGE LORT BAF 1 GÖKTUĞ PEKRİ LAAB 2 Genç Olimpik Erkek KULÜP DERECE EGE DENİZ ASB 1 BERKANT AKDEMİR KANTARA 2

KKTC Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen 2022 yılı başarılı sporcular ödül töreni önceki akşam gerçekleştirildi.Lefkoşa’da Güneş Otel’de gerçekleştirilen ödül gecesine Türkiye okçuluk federasyonu başkanı Abdullah Topaloğlu ve başkan vekili Hüsnü Kocaoğlu ile birlikte Türkiye Okçuluk Milli takım antrenörü Göktuğ ergin de katıldı.Gecede 2022 yılı içerisinde yapılan Açık Alan Okçuluk Yarışmaları’nda dereceye girmeye hak kazanan 20 kategorideki 54 sporcu ödül aldı.Gecede bir konuşma yapan Okçuluk Federasyonu başkanı Serhat Deniz törende yaptığı konuşmada yıl boyunca çalışarak ödül almaya hak kazanan sporcuları kutlayarak başarılar diledi.Deniz Türkiye Okçuluk Federasyonu ile iyi ilişkiler içinde olduklarını ve desteklerinden dolayı Türkiye okçuluk federasyonu başkanı Abdullah Topaloğlu ve yönetiminde de desteklerinden dolayı teşekkür etti.Konuşmaların ardından başarılı sporculara ödülleri verilirken Türkiye okçuluk federasyonu başkanı Abdullah Topaloğlu’na da desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.