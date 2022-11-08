Milli Olimpiyat Komitesi Olağanüstü Genel Kurulu cumartesi günü

KKTC MOK Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu, 26 Kasım 2022 Cumartesi günü yapılacak. KKTC MOK seçimde oy hakkı ve söz sahibi olmaları adına spor federasyonlarına üyeliklerini gerçekleştirmeleri için son kez çağrı yapıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Olimpiyat Komitesi (KKTC MOK) Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu, 26 Kasım 2022 Cumartesi günü yapılacak.

Tüzüğü yenilenen KKTC MOK, yönetim boyutunda spor federasyonlarının çok daha etkin olacağı bir yapıda genel kurulda oy ve temsiliyet hakları olmaları için federasyonlara üyelik işlemlerini yapmaları için son çağrıyı yapıyor.

YENİ TÜZÜK

KKTC MOK Tüzüğü, uzun süren girişimler ve çabalar sonucu spor federasyonları temsilcileri ile birlikte ve profesyonel spor hukukçusu desteği de alınarak IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) Tüzüğü ile uyumlu hale getirildi.

Yeni tüzük 05 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen Tüzük Kurultayı’nda genel kurulun onayını aldıktan sonra Savcılık tarafından da onaylandı.

Bu çerçevede KKTC MOK uzun yıllar tartışılan tüzük konusunu güncelleyerek yeni bir sayfa açacak.

14 FEDERASYON ÜYE OLDU

KKTC MOK Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu öncesinde, toplam 33 spor federasyonundan şu ana kadar 14’ü genel kurulda oy hakkı ve söz sahibi olmak için üyelik işlemlerini yerine getirmiş durumda.

Bu federaysonlar Atletizm Federasyonu, Badminton Federasyonu, Cimnastik Federasyonu, Engelliler Spor Federasyonu, Futbol Federasyonu, Futbol Tenisi Federasyonu, Güreş Federaysonu, Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu, Hentbol Federasyonu, Masa Tenisi Federasyonu, Okçuluk Federasyonu, Tenis Federasyonu, Üniversite Sporları Federasyonu ve Voleybol Federasyonu.

GENEL KURUL İÇİN SON ÇAĞRI

KKTC MOK, seçimli olağanüstü genel kurul öncesinde üyelik işlemlerini yapmayan spor federasyonlarına son kez çağrı yaptı.

KKTC MOK, ülke sporunun çok daha iyi yönetilmesi ve tüm sorunların tek bir çatı altında çözüme kavuşturulmasının spor federasyonlarının desteği ile olacağını düşünürken KKTC MOK tarafından tüm spor federasyonlarının üyelik işlemlerini yapması bekleniyor.

OLİMPİK BRANŞ VE ÖZERKLİK

KKTC MOK’un, IOC ile uyumlu hale getirilmiş yeni tüzüğüne göre yapılacak olan genel kurulda olimpik branş federasyonları oy kullanacak.

Öte yandan olimpik branş olmasına karşın özerk olmayan spor federaysonlarının oy hakkı olmayacak.

Ancak KKTC MOK tarafından oluşturulacak komitelerde tüm spor federasyonları etkin görev üstlenebilecek ve söz sahibi olabilecek.

OY KULLANMA HAKKI İÇİN SON TARİH 17 KASIM

KKTC MOK’a henüz üye olmamış olimpik branş federasyonları, 17 Kasım 2022 tarihi saat 17.00’ye kadar üyeliklerini gerçekleştirmeleri durumunda oy kullanabilecekler.



