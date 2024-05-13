Raketler Hasan Güray anısına sallandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından 09-11 Mayıs 2024 tarihleri arasında Hasan Güray anısına düzenlenen Ülker Store Cup (8-9 Yaş Kategori-2) oynanan zevkli ve çekişmeli final karşılaşmaları ardından düzenlenen ödül töreni ile GMBTK tesislerinde tamamlandı.
8-9 yaş kategorisinde sıralamalar şu şekilde;
ÜLKER STORE CUP SIRALAMALARI
8 Yaş
1.si - Karan Karakaşlı
2.si - Sarp Astan
8 Yaş Alt Grup
1.si Defne Sakallı
2.si Tamay Başaran
9 Yaş Kızlar
1.si Anna Akınına
2.si Selin Ünlüer
9 Yaş Kızlar Alt Grup
1.si Melin Amber
9 Yaş Erkekler
1.si Karan Karakaşlı
2.si DariaDamirchi
9 Yaş Erkekler Alt Grup
1.si MikhailZonov
2.si David Chezhegov
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