Raketler Hasan Güray anısına sallandı

GMBTK Hasan Güray anısına düzenlenen Ülker Store Cup tamamladı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından 09-11 Mayıs 2024 tarihleri arasında Hasan Güray anısına düzenlenen Ülker Store Cup (8-9 Yaş Kategori-2) oynanan zevkli ve çekişmeli final karşılaşmaları ardından düzenlenen ödül töreni ile GMBTK tesislerinde tamamlandı.

8-9 yaş kategorisinde sıralamalar şu şekilde;

ÜLKER STORE CUP SIRALAMALARI

8 Yaş

1.si - Karan Karakaşlı

2.si - Sarp Astan

8 Yaş Alt Grup

1.si Defne Sakallı

2.si Tamay Başaran

9 Yaş Kızlar

1.si Anna Akınına

2.si Selin Ünlüer

9 Yaş Kızlar Alt Grup

1.si Melin Amber

9 Yaş Erkekler

1.si Karan Karakaşlı

2.si DariaDamirchi

9 Yaş Erkekler Alt Grup

1.si MikhailZonov

2.si David Chezhegov



