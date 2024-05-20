Nida ve Elvin’den, Türkiye Şampiyonası’nda gururlandıran dereceler

Nida Toko ile Elvin Altındağ, Kulüplerarası Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonasında başaşrılı performanslar sergilerlerken, Nida Toko 0,033 puan ile Türkiye 3.lüğünü kaçırdı. Elvin Altındağ’ın takımı ise Türkiye 4.sü oldu

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen Kulüplerarası Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonasında, sporcularımızın sergilediği performanslar dikkat çekti.

İzmir Şavkar Kulübü adına yarışan Nida Toko ile Elvin Altındağ, şampiyonada başarılı dereceler elde ettiler.

KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından, Nida Toko ile Elvin Altındağ’ın Kulüplerarası Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonasında elde ettikleri başarılarla ilgili şu açıklama yapıldı:

“Nida Toko ile Elvin Altındağ’ın Kulüplerarası Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonasında elde ettikleri başarılar bizleri mutlu ve motive etti.

6 aydır düzenli olarak İzmir kamplarına katılıp 5’er günlük çalışmalarla çocuklarımızın seviyelerini yukarılara çekmeyi başardık. Takım olarak alınan puanların yanında Şavkar Kulübü adına yarışan Nida Toko ile Elvin Altındağ’ın almış olduğu puanlar gelecek anlamında büyük işlere imza atacağımızın göstergesi olmuştur.

Fatma Nida Toko, sadece 0,033 puan ile Türkiye 3.lüğünü kaçırdı. Nida Toko’nun da içinde olduğu takım, Türkiye 3.sü oldu. Elvin Altındağ’ın takımı ise Türkiye 4.sü oldu. Sporcumuz Nida 71 sporcunun katıldığı müsabakada Türkiye 5.si olurken 2015 doğumlular arasında 2. olmayı başardı. Ayrıca denge ve yer aletlerinde 2015 doğumlular arasında şampiyon olmayı başararak bizleri onure etmiştir. Elvin Altındağ’ın takım içerisindeki başarısı ve Türkiye 16.’sı olması da bizleri gururlandırmıştır.

Bu güzelliğin oluşmasında emekleri olan çocuklarımız başta olmak üzere antrenörlerimiz Mustafa Erbulut, Hasan Aksoy ile Berk Aydoğan ile ailelerimizi tebrik ederiz. Türkiye’deki kamplara katılabilmemizin önünü açan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili İsmail Göktekin’e, Şavkar Kulübü adına çocuklarımıza emeklerini acımayan gelişimlerini sağlayan Aysel Bent Gümüşlü ve Özgür Gümüşlü hocalarımıza ve Türkiye Cumhuriyeti büyükelçisi Metin Feyzioğlu’na, Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliği KKTC Spoer Koordinatörü Mithat Tekçam’a, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç ve yönetim kurulu üyelerimize, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ile Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü ile emeği geçen ve destek olan herkese çok teşekkür ederiz.”



