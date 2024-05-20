Akçay’da görkemli açılış

KKTC Cimnastik Federasyonu ile Akçay Muhtarlığı işbirliğinde, 60’a yakın iş insanının katkısı ile imece usulüyle yapımı tamamlanan Akçay Mehmet Erge Spor Kompleksi ve Koopbank Birkan Uzun Cimnastik Salonunun resmi açılışı gerçekleştirildi.

Batı bölgesindeki çocuklara cimnastik yapma olanağı sağlayan, farklı spor dallarına da ev sahipliği yapmaya başlayan Akçay Mehmet Erge Spor Kompleksi ve Koopbank Birkan Uzun Cimnastik Salonunun resmi açılış töreni Cumartesi günü yapıldı.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ile Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü’nün yoğun çabalarıyla tamamlanan Akçay Mehmet Erge Spor Kompleksi ve Koopbank Birkan Uzun Cimnastik Salonunun resmi açılış töreninin sunuculuğunu Togay Menekşeli yaptı.

Görkemli açılış törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti KKTC Spor Koordinatörü Mithat Tekçam, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakcıoğlu, Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman ve KKTCELL Genel Müdürü Murat Küçük Özdemir de katıldı.

Akçaylılar ve bölge halkının yoğun ilgi gösterdikleri açılış töreni cimnastik gösterileriyle renklenirken, oldukça coşkulu geçen gösteriler, dakikalarca alkışlandı.

