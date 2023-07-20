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KKTC Fenerbahçeliler Derneği 19.07’yi coşkuyla kutladı

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KKTC Fenerbahçeliler Derneği 19.07’yi coşkuyla kutladı
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19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü, KKTC Fenerbahçeliler Derneğimiz tarafından düzenlenen balo ile kutlandı. Dernek yönetimi tarafından düzenlenen baloya, dernek üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Fenerbahçe marşları eşliğinde atkı ve bayrak şovlarıyla devam eden gecede hediye çekilişi yapılarak zengin hediyeler taraftarlarımız ile buluşturuldu.
Anlamlı gece pasta kesimi ve sarı~lacivert balonların şampiyonluk dilekleriyle gökyüzüne bırakılmasıyla son buldu.
 
 
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