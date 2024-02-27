Nehir ve Emre Türkiye'de ana tabloda

15-18 Şubat 2024 tarihinde Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilen U19 Türkiye Badminton Şampiyonası'nda mücadele eden KKTC Milli Takım sporcuları Nehir Deniz ve Emre Erçelik Karışık Çiftler Kategorisinde Ana Tabloya kalma başarısı gösterdiler.
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