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CMC’deMonthlyMedal Golf Turnuvası Şampiyonu Mahmut Kahraman…

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CMC’deMonthlyMedal Golf Turnuvası Şampiyonu Mahmut Kahraman…
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CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 25 Şubat Pazar günü oynanan aylık kulüp yarışması MonthlyMedal Golf Turnuvasında Mahmut Kahraman 67 Net ile Şampiyon oldu. Course handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak Strokeplay formatında oynanan turnuvada ikinciliği 69 Net ile BobHodge alırken, Özcan Bundak de Net 70 ile üçüncülüğü elde etti.
Turnuva sonrası kazananlara ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptan’ı Aydın Türker tarafından takdim edildi.
CMC’de 3 Mart Pazar günü Gaziveren Cup Golf Turnuvası gerçekleşecek. 
 
 
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