Nehir Deniz, Bulgaristan’da yarışacak

Milli Badmintoncumuz Nehir Deniz, Bulgaristan'ın Svilengard şehrinde düzenlenecek olan U17 ve U19 FZ Forza Bulgarian International Şampiyonası'na katılacak.

9-12 ve 13-16 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan turnuvada Türkiye Milli Takımı adına yarışacak.

U17 FZ Forza Bulgarian International turnuvasında tek kadınlar kategorisinde ve karışık çiftler kategorisinde partneri Rüzgar Oğuz ile birlikte mücadele edecek olan Milli Sporcumuz Nehir Deniz U19 FZ Forza Bulgarian International turnuvasında ise tek kadınlar kategorisi ile çift kadınlar kategorisinde partneri Tuğçe Yurtalan ile birlikte mücadelesine devam edecek. Milli sporcumuz Nehir Deniz ve partnerleri ile birlikte Türkiye Milli Takımı'na başarılar dileriz.

