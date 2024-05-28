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Namık Kemal Lisesi, Türkiye üçüncüsü

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Namık Kemal Lisesi, Türkiye üçüncüsü
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KKTC Cimnastik Federasyonu ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen KKTC Okullar arası Artistik Cimnastik müsabakalarında dereceye giren okullar, Bolu’da düzenlenen Türkiye Okullar arası Artistik Cimnastik Müsabakalarına katıldılar.
Namık Kemal Lisesi Artistik Cimnastik Erkek Takımı, Türkiye Liseler arası Erkekler Artistik Cimnastik Müsabakalarında yarıştı. Talha Buğra Deniz ve Tezcan Akburak’tan oluşan Namık Kemal Lisesi Artistik Cimnastik Erkek Takımı, Beden Eğitimi öğretmenleri Çiler Demirtay ve Hasan Aksoy ile antrenör Bilgin Diker eşliğinde Türkiye Liseler arası Erkekler Artistik Cimnastik Müsabakalarında başarılı bir yarışma çıkardı.
Talha Buğra Deniz ve Tezcan Akburak’tan oluşan Namık Kemal Lisesi Artistik Cimnastik Erkek Takımı 3. olarak önemli bir başarı elde etti.
 
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